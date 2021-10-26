Son dakika haberi... Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Haberler
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Son dakika haberi... Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 15 arazöz ile 2 helikopter ve bir uçak sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, 7 helikopter ile 2 uçağın da destek vereceği bildirildi.

Yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi... Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Son dakika haberi... Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Son dakika haberi... Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Son dakika haberi... Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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