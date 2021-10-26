Son dakika haberi... Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 15 arazöz ile 2 helikopter ve bir uçak sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, 7 helikopter ile 2 uçağın da destek vereceği bildirildi.

Yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.