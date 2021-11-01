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Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteye tabi 9 bin 300 hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteye tabi 9 bin 300 hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yeşil reçeteye tabi 9 bin 300 hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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