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Son dakika haberi! Makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

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Son dakika haberi! Makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Kumluca ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Yangını söndürme çalışmasına 12 arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri katıldı. Makilik ve kuru otların bulunduğu alanda meydana gelen yangın yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)

Son dakika haberi! Makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

Son dakika haberi! Makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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