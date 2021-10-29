Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin toprak zemine çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin toprak zemine çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sapakpınar mevkii Ankara istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.U. idaresindeki 34 SVM 85 cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki toprak zemine çıktı. Kazada sürücü Y.U. ve araçta yolcu olarak bulunan N.U., E.U., İ.U., C.U., Y.N.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Cihan Atik/İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı - Yeniden

Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı - Yeniden

 Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı

Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, evine gelen cezalar nedeniyle yıkıldı

 Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince 'Namus için yaptım' diye cevap verdi

Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince "Namus için yaptım" diye cevap verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title