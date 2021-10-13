Son dakika haberi | Kumluca'da serada çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Son dakika haberi | Kumluca'da serada çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kumluca'da serada çıkan yangın hasara yol açtı

Edinilen son dakika haberine göre Kumluca ilçesinde bir serada gece çıkan yangın, hasara neden oldu.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde bir serada gece çıkan yangın, hasara neden oldu.

Hacıveliler Mahallesi'nde Yalçın Kökce'ye ait serada gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çağrılan itfaiye ekibi yangını söndürdü.

İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirleyebilmek için inceleme yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de yangın yerine gelerek tarımsal zarar hakkında tutanak düzenledi.

Sera sahibi Yalçın Kökce, yangının sabaha karşı çıktığını ve kendi imkanlarıyla söndüremediklerini söyledi.

Serasının plastik örtüsünde zarar oluştuğunu ifade eden Kökce, "Gece seranın yandığını fark ederek itfaiyeye haber verdik. Seramızın üç dönümlük bir kısmında zarar oluşmuş. Kasti bir durum olup olmadığı incelenmelerden sonra ortaya çıkacak." dedi.

Son dakika haberi | Kumluca'da serada çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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