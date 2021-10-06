Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Tunceli Valisi Özkan ile bir araya geldi - Haberler
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Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Tunceli Valisi Özkan ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Tunceli Valisi Özkan ile bir araya geldi

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Tunceli'ye geldi.

TUNCELİ (İHA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Tunceli'ye geldi.

Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Tunceli'ye geldi. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Dr. Çam, valiliği ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Çam, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Özkan'dan kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - TUNCELİ

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Tunceli Valisi Özkan ile bir araya geldi

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Tunceli Valisi Özkan ile bir araya geldi

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Tunceli Valisi Özkan ile bir araya geldi

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