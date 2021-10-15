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Son dakika haberi... Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Örencik Mahallesi Zeybekler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Yörük (50) yönetimindeki 20 NN 064 plakalı traktör, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktör sürücüsü Kazım Yörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Yörük'ün yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Savcının kaza yeri incelemesinin ardından Yörük'ün cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. - İZMİR

Son dakika haberi... Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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