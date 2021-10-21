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Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de kahvehane, oyun salonu ve kütüphanenin bulunduğu yaklaşık bin metrekare alanda kurulu lokalde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de kahvehane, oyun salonu ve kütüphanenin bulunduğu yaklaşık bin metrekare alanda kurulu lokalde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının ardından yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 04.00 sıralarında Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi, Pembegül sokakta yaklaşık bin metrekare alan üzerine kurulu çelik konstrüksiyon binada meydana geldi. Kahvehane, kütüphane, oyun alanı ve maç yayınlarının yapıldığı lokalde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Etrafı branda ile kapalı olan alandan yükselen alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YAPI ADETA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi. Kısa sürede etrafı branda ile kapalı olan çelik konstrüksiyon yapı adeta alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bina kullanılamaz hale geldi.


- İstanbul
Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın

Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın
Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Son Dakika Haberleri
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