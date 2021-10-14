Son dakika haberi... Koruma Kurulu'ndan hükümlü çocuklarına yardım - Haberler
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Son dakika haberi... Koruma Kurulu'ndan hükümlü çocuklarına yardım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi... Koruma Kurulu'ndan hükümlü çocuklarına yardım

Son dakika haberleri: Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenim gören farklı yaşlardaki 95 yükümlü çocuğuna giyecek ve kırtasiye ile yükümlü ailelerine gıda yardımı yapıldı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenim gören farklı yaşlardaki 95 yükümlü çocuğuna giyecek ve kırtasiye ile yükümlü ailelerine gıda yardımı yapıldı.

Denetimli serbestlik kanunu kapsamında oluşturulan suçtan zarar gören ve ceza infaz kurumlarından salıverilen yükümlülere psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden destek sağlanarak topluma kazandırılmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışan bir kurul olan koruma kurulları söz konusu amaç, ilkeler ve misyon çerçevesinde 2021 Eylül ayı toplantısında gündem maddeleri içinde yeralan öğrenim gören ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarına mont, bot, kırtasiye ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılması yönünde karar alınmıştı. Bu karar gereğince koruma kurulları üyeleri arasında yer alan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası, Sungurlu Ticaret Borsası, Sungurlu Ziraat Odası, Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi ile Alaca Ticaret ve Sanayi Odası ve Alaca Ticaret Borsası'nın desteğiyle Sungurlu Adalet Sarayı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Şehit Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda öğrenim gören farklı yaşlardaki 95 yükümlü çocuğuna mont, bot, kırtasiye ile yükümlü ailelerine gıda yardımı yapıldı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni yardımda bulunan Koruma Kurulları üyelerine teşekkür ederek bu tür yardım faaliyetlerine önümüzdeki süreçte de devam edileceğini ifade etti. - ÇORUM

Son dakika haberi... Koruma Kurulu'ndan hükümlü çocuklarına yardım

Son dakika haberi... Koruma Kurulu'ndan hükümlü çocuklarına yardım

Son dakika haberi... Koruma Kurulu'ndan hükümlü çocuklarına yardım

Son dakika haberi... Koruma Kurulu'ndan hükümlü çocuklarına yardım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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