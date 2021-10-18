KORONA HASTASI OĞLU ÖLEN ANNEDEN 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇAĞRISI - Haberler
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KORONA HASTASI OĞLU ÖLEN ANNEDEN 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KORONA HASTASI OĞLU ÖLEN ANNEDEN 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇAĞRISI

İZMİR'in Torbalı ilçesinde koronavirüse yakalanan, kaldırıldığı hastanede kalp büyümesi rahatsızlığı olduğu ortaya çıkan ve evdeki karantinada fenalaşarak hayatını kaybeden Furkan Esen'in (12) annesi Sevim Esen (42), ailelere aşı çağrısı yaptı.

TORBALI, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde koronavirüse yakalanan, kaldırıldığı hastanede kalp büyümesi rahatsızlığı olduğu ortaya çıkan ve evdeki karantinada fenalaşarak hayatını kaybeden Furkan Esen'in (12) annesi Sevim Esen (42), ailelere aşı çağrısı yaptı. Esen, Eşim ile aşımızı olduk. Ancak bize herhangi bir bilgi gelmediği için çocuğumuza aşı yaptıramamıştık dedi.

Torbalı ilçesinde prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikada çalışan işçi Mikail (42) ile ev kadını Sevim Esen çiftinin 3 çocuğundan biri olan Furkan Esen'in, 29 Eylül'de koronavirüs testi pozitif çıktı. Cengiz Topel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Esen, evde karantinaya alındı. 1 gün sonra fenalaşan Esen, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu Esen'in, erken dönemde başladığı anlaşılan kalbinde büyüme sorunu olduğu ortaya çıktı. Esen, 2 Ekim'de yaşamını yitirdi. Ölüm raporuna 'bulaşıcı hastalıktan doğal ölüm' yazılan Esen, aynı gün toprağa verildi.

'FURKAN ANNESİNİN KOLLARINDA ÖLDÜ'

Baba Mikail Esen, oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantinaya alındığını belirterek, Eve geldiğimiz ilk gün, bir şeyi yoktu. İkinci gün Galatasaray- Lazio maçını birlikte izledik. Bir gün sonra karnının ağrıdığını söyledi. Sonra fenalaştı, hastaneye götürmemizi istedi. Taksiyle Torbalı'da hastaneye gittik. Sonra da İzmir il merkezindeki hastaneye sevk edildi. Orada Furkan annesinin kollarında öldü dedi.

'DETAYLI TEST YAPILSAYDI OĞLUM HAYATTA OLABİLİRDİ'

Oğluna hastaneye ilk gittiklerinde detaylı bir testin yapılmadığını ileri süren Esen, Hastaneye ilk gittiğimizde detaylı bir test yapılsaydı, bugün belki de oğlum hayatta olacak diye konuştu.

Furkan'ın ölümü ile ilgili herhangi bir şikayet ve suç duyurusunda bulunmayacaklarını belirten Esen, Mezardan çıkarılıp, otopsi yapılmasını istemedik. Herhangi bir şeyde gözümüz yok. Amacımız başkaları bu şekilde ölmesin dedi.

'BİLGİ GELMEDİĞİ İÇİN OĞLUMUZA AŞI YAPTIRMADIK'

Ailelere aşı çağrısı yapan anne Sevim Esen ise Çocuğuma aşı yaptırırdım. Gözümü kırpmadan. Tabii ki aileler, 12 yaş üzeri çocuklarına aşı yaptırsınlar. Eşim ile aşımızı olduk. Ancak bize herhangi bir bilgi gelmediği için çocuğumuza aşı yaptıramamıştık ifadelerini kullandı.

KORONA HASTASI OĞLU ÖLEN ANNEDEN 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇAĞRISI

KORONA HASTASI OĞLU ÖLEN ANNEDEN 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇAĞRISI

KORONA HASTASI OĞLU ÖLEN ANNEDEN 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇAĞRISI

KORONA HASTASI OĞLU ÖLEN ANNEDEN 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KORONA HASTASI OĞLU ÖLEN ANNEDEN 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇAĞRISI - Haberler
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