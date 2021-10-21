Son dakika haberi | Konya'da tarım aracının altında kalan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Konya'nın Yunak ilçesinde tarlada ekim yaparken mibzerin (tohum ekme aleti) altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde tarlada ekim yaparken mibzerin (tohum ekme aleti) altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Odabaşı Mahallesi Ballar Yaylası mevkisindeki tarlaya tohum eken Uğur Özmen (28), tarım aracından düştü.
Hareket halindeki mibzerin altında kalan Özmen'i gören çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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