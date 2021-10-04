Son dakika haberi | Konya'da sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isterken ölen çocuk toprağa verildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isterken hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

Koyunu kurtarmak isterken yaşamını yitiren 12 yaşındaki Mehmet Durmaz'ın cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, Sarıca Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ereğli'nin Sarıca Mahallesi'nde koyun otlattığı sırada havuza düşen koyunu fark ederek havuza atlayan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz, suda çırpınmaya başlamış durumu orada bulunan ablası ve babası görmüştü. Babası ve ablası da havuza atlamış ve daha sonra havuzdan çıkarak olayı ekiplere bildirmişti.

Bölgeye ulaşan ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu sulama havuzunda Mehmet Durmaz'ın cesedine ulaşılmıştı.