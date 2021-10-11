Son dakika haberi: Konya'da markette çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Konya'da bir marketin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'da bir marketin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde H.D'ye ait marketin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bir iş yeri ve eve sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldıkları yangında, hasar meydana geldi.