Son dakika haberi! Konya'da eşini öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Konya'da eşini öldüren şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Konya'da tartıştığı eşini öldüren emekli öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA (İHA) - Konya'da tartıştığı eşini öldüren emekli öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddialara göre, kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan Sevil Şimşek (70), eşi emekli öğretmen Turgut Ş. (70) tarafından silahla vuruldu. Sevil Şimşek olay yerinde hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Sevil Şimşek'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Hocacihan Mezarlığı'nda defnedildi.

Gözaltına alınan şüpheli Turgut Ş. ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca "Eşi Kasten Öldürme" suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Turgut Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Son dakika haberi! Konya'da eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi! Konya'da eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi! Konya'da eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi! Konya'da eşini öldüren şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

 Son Dakika | Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Son Dakika | Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü
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