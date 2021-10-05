Son dakika haberi... Konya'da cinsel istismara 55 yıl hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Konya'da cinsel istismara 55 yıl hapis cezası

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Konya'da cinsel istismara 55 yıl hapis cezası

Son dakika haberleri... Konya'da 5 erkeğe cinsel istismarda bulunmaktan yargılanıp 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, Yargıtay'ın, eylemlerin 'rızayla gerçekleştiği" değerlendirmesiyle tahliye edilen sanık yeniden yargılandı, 4 erkeğe cinsel istismarda bulunma suçundan 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA (AA) - Konya'da 5 erkeğe cinsel istismarda bulunmaktan yargılanıp 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, Yargıtay'ın, eylemlerin 'rızayla gerçekleştiği" değerlendirmesiyle tahliye edilen sanık yeniden yargılandı, 4 erkeğe cinsel istismarda bulunma suçundan 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin kararının bozulmasının ardından sanık Süleyman Işık, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Işık ile taraf avukatları katıldı.

Işık, suçlamaları reddetti, kendisine iftira atıldığını öne sürerek beraattini istedi.

Mahkeme heyeti sanığı, 2008 ve 2017 yılları arasında 4 erkeğe yönelik "cinsel istismar" suçundan 55 yıl hapisle cezalandırdı.

Olay

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) 2018'de şikayette bulunan bir kişi, toplantılarına katıldığı, kendisini "din alimi" olarak tanıtan Süleyman Işık'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmiş, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ile 22 yaşlarında 5 erkeğe 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklanmıştı.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanığa, 5 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 62 yıl 3 ay, el konulan bilgisayarında bulunan görüntülerle ilgili olarak da "müstehcenlik" suçundan 1 yıl hapis ve 100 lira adli para cezası verilmişti.

Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesince dosya incelenmiş, "sanığın mağdurlara karşı gerçekleştirdiği cinsel ilişkiye girme eylemleri sırasında cebir veya tehdit kullanmadığı gibi, mağdurların da bu yönde bir iddialarının bulunmaması" değerlendirmesiyle şubat ayında yerel mahkemenin kararı bozulmuş ve sanığın tahliyesine karar verilmişti.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
5 erkeğe tacizden yargılanırken Yargıtay'ın 'rıza var' diye beraat ettirdiği sahte şeyhe yeniden 55 yıl hapis

5 erkeğe tacizden yargılanırken Yargıtay'ın 'rıza var' diye beraat ettirdiği sahte şeyhe yeniden 55 yıl hapis

 Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Mithat Sancar Binali Yıldırım
Magazin Gazeteler Ezgi Mola Bülent Ersoy
Spor Marcao Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ömer Fatih Sayan Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Konya'da cinsel istismara 55 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:11:11. #1.11#