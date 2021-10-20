Son dakika haberi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tren raydan çıktı : 10 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Katanga eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberler e göre, Katanga eyaletinde Kanzense bölgesinden Angola'da bulunan Lobito bölgesine maden taşıyan tren raydan çıktı.

Kazada 10 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yük trenlerinde yasak olmasına rağmen, sık sık kaçak yolcu kabul edilmesinden dolayı ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede demir yollarının bakımsız olması nedeniyle sık sık tren kazası yaşanıyor.