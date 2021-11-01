Son dakika haberi: Komşusunu, alacak tartışmasında öldürmüş (2)
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre TUTUKLANDIJandarmadaki işlemlerinin ardından Kangal Adliyesi'ne sevk edilen Yalçın Türker, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak, Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.
KANGAL, SİVAS (DHA) - TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kangal Adliyesi'ne sevk edilen Yalçın Türker, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak, Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri
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