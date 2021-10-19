Son dakika haberi: Kolombiya'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 5 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 5 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kolombiya basınında yer alan habere göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Betania kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler bir araca silahlı saldırıda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, araçtaki 5 kişinin silahla öldürüldüğünü teyit etti.
Bölgede alan kontrolü sağlamak amacıyla çok sayıda paramiliter ve silahlı grubun bulunduğu güvenlik raporlarına yansımıştı.
AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri