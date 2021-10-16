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Son dakika haberi! Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstasyon Mahallesi'nde, Ş.Ş. yönetimindeki 41 YU 335 plakalı otomobil ile M.Y. idaresindeki 41 P 3140 plakalı servis minibüsü, Darıca kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki bir kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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