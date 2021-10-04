Son dakika haberi! Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki İşçi servisinin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi Şekerpınar, GOSB yolu Fatih Sultan Mehmet Caddesi Güzeller OSB kavşağında C.T. idaresindeki 41 P 4434 plakalı işçi servisi ile A.A. yönetimindeki 41 P 3879 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan servis araçlarındaki 5 kadın işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Son dakika haberi! Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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