Kırklareli'deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1'i öldü, 4'ü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1'i öldü, 4'ü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırklareli'deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1'i öldü, 4'ü yaralandı

Kırklareli'de şarampole devrilen otomobilde Çin uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 Çinli ise yaralandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de şarampole devrilen otomobilde Çin uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 Çinli ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Lüleburgaz Gişeleri yakınında sürücüsü henüz belirlenemeyen CB 2927 BK plakalı otomobil şarampole devrildi. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Jin Beinian Chinese'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Van Tien Nguyen, Kinh Van Dao, Nam Huv Pham ve Nguyen Hong Phu, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Çin uyruklu Jin Beinian Chinese'nin cansız bedeni Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

Kırklareli'deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1'i öldü, 4'ü yaralandı

Kırklareli'deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1'i öldü, 4'ü yaralandı

Kırklareli'deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1'i öldü, 4'ü yaralandı

Kırklareli'deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1'i öldü, 4'ü yaralandı

Kırklareli'deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1'i öldü, 4'ü yaralandı

Kırklareli'deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1'i öldü, 4'ü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seren Serengil Seda Sayan Düm Tek Tek İdo Tatlıses
Spor Cristiano Serdar Aziz Emre Belözoğlu Fernando Alonso Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Lewis Hamilton Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1'i öldü, 4'ü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:35:43. #1.12#