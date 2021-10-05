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Son dakika haberi: Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 sanığın yargılanması sürüyor

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 sanığın yargılanması sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeli 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeli 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlardan bir kısmı hazır bulundu.

Bazı sanık ve avukatlar ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinden gelecek bilirkişi raporunun beklenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Şubat 2022'ye erteledi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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