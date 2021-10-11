Son dakika haberi: Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Hint mevkidaşı Jaishankar ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi: Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Hint mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Hint mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Orta Asya turu kapsamında başkent Bişkek'e gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Orta Asya turu kapsamında başkent Bişkek'e gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Kazakbayev ve Jaishankar, bölgesel güvenlik, Afganistan'daki durum, aşırıcılığa ve terörizme karşı mücadele konularını görüşerek, bölgesel tehdit ve zorluklara karşı koymak için yakın etkileşim ve bilgi alışverişi ihtiyacına dikkati çekti.

Kırgızistan-Hindistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, hem ikili hem çok taraflı iş birliğinde etkili etkileşim için öncelikli alanların ana hatları belirlendi.

Görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, askeri, teknik, kültürel ve insani alanlarda aktif iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiği teyit edildi.

Resmi ziyaret kapsamında, iki ülke hükümetleri arasında Kırgızistan'ın sosyoekonomik gelişimi için büyük önem taşıyan 1,5 milyon dolarlık hibe yardımına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Ayrıca, Hindistan hükümeti tarafından, Kırgızistan'a 200 milyon dolar tutarında imtiyazlı kredi tahsis edilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Hint mevkidaşı Jaishankar ile görüştü - Haberler
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