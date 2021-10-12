Son dakika haberi | Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı (2) - Haberler
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Son dakika haberi | Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı (2)

AA / Cem Şan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 İşçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi | Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı (2)

Son dakika haberi | Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı (2)

Son dakika haberi | Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı (2)

Son dakika haberi | Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı (2)
AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı (2) - Haberler
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