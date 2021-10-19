Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu: "Sosyal kimlikler üzerinden bir politikayı kararlılıkla sürdürüyoruz"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.
CHP Tbmm Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (2)