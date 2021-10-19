Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu: "Sosyal kimlikler üzerinden bir politikayı kararlılıkla sürdürüyoruz" - Haberler
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Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu: "Sosyal kimlikler üzerinden bir politikayı kararlılıkla sürdürüyoruz"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

CHP Tbmm Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (2)

Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu: Sosyal kimlikler üzerinden bir politikayı kararlılıkla sürdürüyoruz

Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu: Sosyal kimlikler üzerinden bir politikayı kararlılıkla sürdürüyoruz

Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu: Sosyal kimlikler üzerinden bir politikayı kararlılıkla sürdürüyoruz

Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu:
AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri
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