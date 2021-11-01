Son dakika haberi... Kendisine işten attırmakla tehdit ettiğini öne sürdüğü mesai arkadaşını öldürdü

İZMİR'in Kınık ilçesinde madencilik firmasında çalışan H.D. (32), kendisini işten attırmakla tehdit ettiğini öne sürdüğü mesai arkadaşı Esat Oğuz'u (35), sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Aşağı Mahallesi'ndeki Pekmez Pazarı Camisi önünde meydana geldi. Bir madencilik firmasında çalışan evli ve 2 çocuk babası H.D., kendisini işten attırmakla tehdit ettiğini öne sürdüğü iş Esat Oğuz ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. H.D. av tüfeğiyle Oğuz'a ateş etti. Başına saçma isabet eden Oğuz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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