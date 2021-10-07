Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Neslihan Karacan, evin girişine bıraktığı kedisi Papatya'yı İstanbul dönüşü salıncakta boğazından iple asılı halde öldürülmüş olarak buldu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Neslihan Karacan, evin girişine bıraktığı kedisi Papatya'yı İstanbul dönüşü salıncakta boğazından iple asılı halde öldürülmüş olarak buldu. Şikayetçi olan Karacan, "Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz?" diyerek tepki gösterdi.

Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Karacan, özel bir işi için dün İstanbul'un Silivri ilçesine gitti. Akşam dönen Karacan, 'Papatya' adını verdiği kedisinin evinin girişindeki salıncakta boğazından iple asılı öldürülmüş halde buldu. Karacan'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri, inceleme başlattı.

'KEDİ ASMAK NEDİR'

Ailesi ile birlikte Silivri'ye gittiğini söyleyen Neslihan Karacan, baktığı köpekleri eve kapattığını, kedisini de kapının önüne bıraktığını söyledi. Döndüğünde evinin kapısının açık ve kedisi Papatya'nın da salıncakta boğazından iple asılarak öldürülmüş halde bulduğunu belirten Karacan, şunları söyledi:

"Lambayı yaktığımda, maalesef kedimi ipe asılmış bir şekilde buldum. Emek verdim, bebek gibi baktım. Bunu yapanın hesabını ödemesini istiyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz? Keşke gelip bana zarar verseydiniz. Kedi asmak nedir? İnsanlığımızı bu kadar mı kaybettik? Bu mu insanlık?"


Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Son Dakika Haberleri
Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi

Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi

 Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

 HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Palabıyık Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:38:44. #1.12#