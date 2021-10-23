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Son dakika haberi... Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü

Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde ışıklı Kavşakta meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ışıklı Kavşakta meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri ışıklı Kavşakta meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Cahit Eriş(66) yönetimindeki 16 F 0768 plakalı otomobil, ışıklı kavşağa giren sürücü Ahmetcan Öztürk(19) yönetimindeki 16 KON 12 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cahit Eriş(66) yaralandı.

KANLAR İÇİNDE ARACINI DÜŞÜNDÜ

Kanlar içinde kalan sürücü, akrabasını telefonla arayarak, "Kaza yaptım da. Araç burada, onunla bir ilgilen." dedi. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haberi... Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü

Son dakika haberi... Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü

Son dakika haberi... Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü

Son dakika haberi... Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü

Son dakika haberi... Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü

Son dakika haberi... Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü

Son dakika haberi... Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü

Son dakika haberi... Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü

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