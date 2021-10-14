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Son dakika haberi | Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, yarış atlarının taşındığı kamyonet, refüje çarparak devrildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, yarış atlarının taşındığı kamyonet, refüje çarparak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyonetteki 2 attan 1'i ise öldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, kuzey çevre yolunda meydana geldi. Yarış atlarını taşıyan Fatih Çelik (35) yönetimindeki 16 U 0609 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Fatih Çelik ile araçtaki Hilal Bikeç (50) hayatını kaybederken, Baver Fahrioğlu (30) ise yaralandı. Kamyonette taşınan 2 yarış atından 1'i de öldü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralı Fahrioğlu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik ve Bikeç'in cansız bedenleri ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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