Son dakika haberi | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, farklı ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9,75 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli salıverildi, adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri