Son dakika haberi: Kayseri'de kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Kayseri'de kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde kaçak cinsel uyarıcı ürün ticareti yapan şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan aramada 243 kaçak cinsel uyarıcı hap, 215 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri