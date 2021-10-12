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Son dakika haberi... Kaymakam, 'Kız Çocukları Günü'nde kızları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi... Kaymakam, 'Kız Çocukları Günü'nde kızları sevindirdi

Son dakika yerel haberine göre Amasya'nın Taşova İlçe Kaymakamı Ahmet Gökcecik, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde ilkokul ve ana sınıflarını ziyaret ederek kız öğrencilere hediyeler verdi.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova İlçe Kaymakamı Ahmet Gökcecik, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde ilkokul ve ana sınıflarını ziyaret ederek kız öğrencilere hediyeler verdi.

Taşova Atatürk Anaokulu'nda Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayan Kaymakam Ahmet Gökcecik, sınıf içerinde bulunan 4-6 yaş arasındaki kız çocuklarına oyuncak bebek hediye etti. Kaymakam Gökcecik'in bu hediyesi çocukları sevindirdi.

Kız çocuklarına hediye verirken erkek çocukların bakması üzerine Kaymakam Gökcecik, erkek çocuklara "Bugün Dünya Kız Çocukları Günü" dedi. Çocuklardan birinin "Yarın?" sorusu üzerine Kaymakam Gökcecik, "Yarın da erkekler günü ilan edelim mi?" diye çocuklara soru sordu. Çocukların kafa sallaması kameraya yansıdı.

Kaymakam'dan, Zümra'nın hayali için talimat

Özkan Ağış İlkokulu ziyareti sırasında bir öğrencinn diş doktoru olma hayali üzerine konuşan Kaymakam Gökcecik, talimat vererek "Ben sana makam aracımı göndereceğim. Benim makam aracım ve korumamla birlikte diş doktorunu bir ziyarete git bakalım" dedi.

Kaymakam Gökcecik'in 11 Ekim Dünya Kız Çocukları münasebetiyle gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve Kaymakamlık Proje Ofis Koordinatörü Ayşin Özgem Erdemlioğlu eşlik etti. - AMASYA

Son dakika haberi... Kaymakam, 'Kız Çocukları Günü'nde kızları sevindirdi

Son dakika haberi... Kaymakam, 'Kız Çocukları Günü'nde kızları sevindirdi

Son dakika haberi... Kaymakam, 'Kız Çocukları Günü'nde kızları sevindirdi

Son dakika haberi... Kaymakam, 'Kız Çocukları Günü'nde kızları sevindirdi

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