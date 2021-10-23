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Son dakika haberi | Kavgaya müdahale eden polisin tabancasıyla havaya ateş açan kişi yakalandı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kavgaya müdahale eden polisin tabancasıyla havaya ateş açan kişi yakalandı

Son dakika haberler... Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavgaya müdahale eden polisin tabancasını alan kişinin havaya ateş açtığı olayla ilgili 5 zanlı tutuklandı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavgaya müdahale eden polisin tabancasını alan kişinin havaya ateş açtığı olayla ilgili 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ekim'de Nazilli Devlet Hastanesi'nin önünde iki grup arasında kavga çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Arbede esnasında C.K, polis memurunun belindeki tabancayı alarak havaya ateş açtı.

Kurşunların sekerek isabet ettiği polis memuru kolundan hafif yaralandı.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında C.K'nin de bulunduğu 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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