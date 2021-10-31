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Son dakika haberi | Kavga eden iki grup, polisleri görünce kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Kavga eden iki grup, polisleri görünce kayıplara karıştı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da, tekme ve yumruklarla bir birine saldıran iki grup şahıs, polisleri görünce kaçarak kayıplara karıştı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, tekme ve yumruklarla bir birine saldıran iki grup şahıs, polisleri görünce kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şahıslar, kavgayı bırakarak olay yerinden kaçtı. Ölen yada yaralananın olmadığı kavga olayına karışan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Kavga eden iki grup, polisleri görünce kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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