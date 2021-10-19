Son dakika haberi... Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler
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Son dakika haberi... Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberi... OSMAN Kavala'nın tutukluluk durumuna ilişkin açıklama yapan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ANKARA (DHA) - OSMAN Kavala'nın tutukluluk durumuna ilişkin açıklama yapan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Osman Kavala'nın tutukluluk sürecine ilişkin açıklama yapan ve sersbest bırakılması yönünde Türkiye'ye çağrıda bulunan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ile Yeni Zelanda'nın Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Haber :  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberleri! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

 ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez

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