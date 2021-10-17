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Son dakika haberi: Katar Başbakanı ve IKBY Başkanı, ortak yatırım imkanlarını görüştü

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Katar Başbakanı ve IKBY Başkanı, ortak yatırım imkanlarını görüştü

Son dakika gündem haberine göre Katar Başbakanı Halid Bin Halife Al Sani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile ortak yatırım olanaklarını ele aldı.

Katar Başbakanı Halid Bin Halife Al Sani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Başkanı Neçirvan Barzani ile ortak yatırım olanaklarını ele aldı.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani ile Al Sani Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Irak'ta bir hafta önce gerçekleşen erken genel seçimler, ülke siyasetinin geleceğine dair beklentiler, ekonomi, ticaret, tarım, turizm alanında iş birliği ve Katar'dan IKBY ile Irak'a direkt uçuşlar konusu masaya yatırıldı.

Barzani ile Al Sani ayrıca, Katar'ın IKBY'deki yatırımları ve bunların tüm Irak topraklarına yayılması ve Erbil'de bir Katar Konsolosluğu açılmasına yönelik adımlarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

IKBY Başkanı Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere 16 EKim'de Katar'a gitmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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