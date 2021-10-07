Son dakika haberi | Kastamonu'da yangın çıkan mobilya fabrikasında zarar oluştu - Haberler
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Son dakika haberi | Kastamonu'da yangın çıkan mobilya fabrikasında zarar oluştu

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kastamonu'da yangın çıkan mobilya fabrikasında zarar oluştu

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Toptancılar Hali'nde Emre Karaşaban'a ait mobilya fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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