Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında bir ev zarar gördü - Haberler
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Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında bir ev zarar gördü

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında bir ev zarar gördü

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Kurusaray köyünde, Yaşar Dadaylı'ya ait iki katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler köyde bulunan yangın vanası sayesinde yangını büyümeden kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürülen yangın, evde maddi hasara yol açtı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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