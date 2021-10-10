Son dakika haberi | Kartal'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Kartal'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sahil Yolu Caddesi Turgut Özal Bulvarında Pendik istikametinde ilerleyen 34 VV 3474 plakalı otomobil ile 34 VL 0294 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişi ile hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.