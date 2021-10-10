Son dakika haberi | Kartal'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kartal'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kartal'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Kartal'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Kartal'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sahil Yolu Caddesi Turgut Özal Bulvarında Pendik istikametinde ilerleyen 34 VV 3474 plakalı otomobil ile 34 VL 0294 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişi ile hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti

 İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

 KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA

KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Ali Babacan
Magazin Seren Serengil Burak Sergen Demet Özdemir Amelia Hamlin
Spor Emre Belözoğlu Ali Koç Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Kartal'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 23:39:31. #1.12#