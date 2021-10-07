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Son dakika haberi | Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde korona virüs tedavisi gören şahıs, karantinadaki evinde ölü olarak bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde korona virüs tedavisi gören şahıs, karantinadaki evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde meydana gelen olayda, karantinaya alınan evinde korona virüs tedavisi gören Yahya S.'den (71) haber alamayan yeğeni eve gitti. Burada Yahya S.'yi hareketsiz şekilde gören yeğeninin ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Yahya S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yahya S.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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