Son dakika... KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA; 5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA; 5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA; 5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Son dakika gündem haberine göre TRABZON'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada uzun araç kuyrukları oluştu.

TRABZON (DHA) - TRABZON'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından 3 saat sonra normal akışına döndü. Kaza, saat 07.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayınca önündeki araca arkadan çarptı. Diğer araçlar da kaygan zeminde duramayarak kazaya karıştı. 10 araçta hasara neden olan kaza sonrası karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda yaklaşık 3 saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normal akışına döndü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

 Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı

Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin
Spor Ozan Tufan Stefan Kuntz Ali Koç
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA; 5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:29:43. #1.13#