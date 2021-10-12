Son dakika haberi: Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muammer K. (64) idaresindeki 78 AZ 774 plakalı otomobil, Çerçiler Mahallesi yakınlarında Ali A. (57) yönetimindeki 78 SS 240 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 78 AZ 774 plakalı otomobilin sürücüsü Muammer K. ile yanındaki eşi Fatma K. (59) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Temel Karamollaoğlu Sergen Yalçın
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Muslera Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Burak Yılmaz Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 02:13:03. #1.12#