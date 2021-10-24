Son dakika haberi... Karabük'te çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev, büyük çaplı hasar gördü.

İlçeye bağlı Belen köyü Merkez Mahallesi'nde Kemal Gökman'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede evi saran alevlere, Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın sonucu ahşap ev kullanılamaz hale geldi.