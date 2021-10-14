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Son dakika haberi: Karabağ'da Ermeni grupların ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Karabağ'da Ermeni grupların ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Gelen son dakika haberine göre Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucunda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucunda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da yerel saatle 18.15 sıralarında Ermeni silahlı grupları tarafından açılan keskin nişancı ateşi sonucu Afgan Hamzayev isimli Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi. Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletirken, saldırının soruşturulması için Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının Rusya'nın arabuluculuğunda Minsk'te yaptığı görüşme arefesinde gerçekleştirilmesinin Ermeni tarafının provokasyonu olarak nitelendirildi. Saldırının, Ermenistan'ın bölgedeki durumu kasten kötüleştirme, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasını engelleme ve Rus barış güçlerinin faaliyetlerini gölgede bırakma politikasının bir başka kanıtı olduğu aktarıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren Ermeni silahlı gruplarının etkisiz hale getirilmesi ve Azerbaycan kanunları karşısında cevap vermeleri için gereken önlemlerin alınacağı kaydedildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

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