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Son dakika haberi! Kapaklı'da bir bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kapaklı'da bir bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Kapaklı ilçesinde çıkan yangında bir bağ evinde hasar oluştu.

Kapaklı ilçesinde çıkan yangında bir bağ evinde hasar oluştu.

Karaağaç Mahallesi'nde, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Kemal Kenar'a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bağ evinde hasar oluştu.

Jandarma bölgede inceleme yaptı.

Son dakika haberi! Kapaklı'da bir bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri
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