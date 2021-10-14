Son dakika haberi... Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberine göre HATAY'da akciğer kanseri tedavisi gören polis memuru İnayet Lütfi Akın (45), hayatını kaybetti.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (DHA) - HATAY'da akciğer kanseri tedavisi gören polis memuru İnayet Lütfi Akın (45), hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören 3 çocuk babası İnayet Lütfi Akın, dün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan polis memuru Akın'ın cenazesi, İslahiye'ye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'ne getirildi. Polis memuru için öğle vakti Fevzipaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman İşisağ, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ile polis memurunun yakınları katıldı. Polis memuru Akın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Son dakika haberi... Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri
Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Deniz Akkaya Nihal Yalçın İdo Tatlıses Seren Serengil
Spor Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:19:55. #1.17#