Son dakika haberi... Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

İSLAHİYE, GAZİANTEP (DHA) - HATAY'da akciğer kanseri tedavisi gören polis memuru İnayet Lütfi Akın (45), hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören 3 çocuk babası İnayet Lütfi Akın, dün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan polis memuru Akın'ın cenazesi, İslahiye'ye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'ne getirildi. Polis memuru için öğle vakti Fevzipaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman İşisağ, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ile polis memurunun yakınları katıldı. Polis memuru Akın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.