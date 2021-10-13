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Son dakika haberi! Kamyonun çarptığı yaya öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kamyonun çarptığı yaya öldü

Son dakika haberi... Hatay'ın Payas ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, D-91 Karayolunda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Serdar Başaran'a (35) H.İ. yönetimindeki 31 KP 262 plakalı kamyon çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Başaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Serdar Başaranın cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. - HATAY

Son dakika haberi! Kamyonun çarptığı yaya öldü

Son dakika haberi! Kamyonun çarptığı yaya öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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