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Son dakika haberi! Kamyonetin motosiklete çarptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kamyonetin motosiklete çarptığı anlar kamerada Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri geri giden kamyonetin, arkasından gelen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyonetin motosiklete çarptığı anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri geri giden kamyonetin, arkasından gelen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 34 BJT 299 plakalı kamyonet, yol üzerinde geri geri gittiği sırada hemen arkasından gelen M.E. idaresindeki 41 AIF 196 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle motosikleti devrilen M.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin geri geri gittiği sırada arkasından gelen motosikleti görmediği ve çarptığı, motosikletin devrildiği, çevredekilerin de hemen yardıma koştuğu görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi! Kamyonetin motosiklete çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberi! Kamyonetin motosiklete çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberi! Kamyonetin motosiklete çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberi! Kamyonetin motosiklete çarptığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
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