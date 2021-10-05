Son dakika haberi! Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif, öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif, öldü

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif, öldü

Son dakika haberleri: MUĞLA'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif Coşkun, yaşamını yitirdi.

ANTALYA (DHA) - MUĞLA'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif Coşkun, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya- Muğla karayolu Döğüşbelen Kavşağı'nda meydana geldi. Köyceğiz'den Muğla istikametine seyir halinde olan Ümit G. (36) yönetimindeki 35 ABP 272 plakalı kamyonet, kavşaktan bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Arif Coşkun'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Arif'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Döğüşbelen İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Arif Coşkun'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ümit G.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Son dakika haberi! Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif, öldü

Son dakika haberi! Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif, öldü

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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