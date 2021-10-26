Son dakika haberi... Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Haberi Kaydet

AHMETLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Ankara-İzmir karayolu üzerindeki Dibekdere kavşağı mevki'inde saat: 09.00 sıralarında Hasan Kozan (56) idaresindeki 43 KY 570 plakalı Renault marka araç, Ankara İzmir karayolu üzerinden Dibekdere kavşağına dönmeye çalışan Cafer T. (41) idaresindeki 35 AH 3540 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Kozan olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Cafer T. gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Son dakika haberi... Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler yaşandı? 'Avukatımın aramasıyla uyandım' diyen Ümitcan Uygun'u HTS kayıtları yalanladı

Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler yaşandı? "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u HTS kayıtları yalanladı

 Genç doktoru ölüme götüren kaza, 36 saat nöbet tuttuğu için mi oldu? Hastaneden açıklama gecikmedi

Genç doktoru ölüme götüren kaza, 36 saat nöbet tuttuğu için mi oldu? Hastaneden açıklama gecikmedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title